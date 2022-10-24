Два преподавателя Ижевской медакадемии будут обучать мобилизованных навыкам первой помощи

Фото: минздрав Удмуртии в «ВКонтакте» @minzdrav18

Преподаватели медакадемии в Ижевске Андрей Палеха и Владимир Федоров отправились в воинскую часть в Вольске Саратовской области, где мобилизованные из Удмуртии проходят обучение перед отправкой в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

«На прошлой неделе Александр Бречалов побывал в части, и солдаты обратились к нему с предложением о дополнительных занятиях по медпомощи. Этот запрос Александр Владимирович передал нам, а мы, в свою очередь, без раздумий на него откликнулись», – отметил Палеха.

В течение месяца преподаватели будут обучать бойцов первичной медпомощи, которую можно оказать в полевых условиях и в момент боя. Также с солдатами разберут содержимое аптечки – что и как можно применять.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спортсмен из Удмуртии взял золото на чемпионате России по бодибилдингу на колясках

Александр Бречалов провел первое заседание оперштаба Удмуртии

Более 700 учеников эвакуировали из-за возгорания в одной из школ Ижевска