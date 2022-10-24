Гороскоп на 25 октября: Близнецы могут столкнуться с семейными спорами, а Рыбы с внезапными переменами

Все перемены будут к лучшему Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска дал прогноз для всех знаков зодиака на ближайшие сутки.

ОВЕН

Расслабьтесь. Пришла пора проститься с надоевшими вам отношениями. Без сожалений избавляйтесь от них. Совсем скоро ваша жизнь заиграет новыми красками.

ТЕЛЕЦ

Не бойтесь сказать «Да» на внезапное предложение. Дела пойдут в гору и успешно сыграют в дальнейшем для Вас. Будьте уверены во всех своих решениях и не сворачивайте с намеченного курса.

БЛИЗНЕЦЫ

Старайтесь относиться ко всему с пониманием и мудростью к происходящему вокруг вас. Близкий человек, которым вы восхищаетесь, может стать причиной семейных споров.

РАК

Хорошая новость уже на пути к вам. Судьба преподнесет вам ценный подарок. Поделитесь им с окружающими. Мир вокруг преобразится.

ЛЕВ

Вас ждут новые горизонты. Не стройте планы. Просто плывите по течению. Встреча с судьбой не за горами. Примите ее с открытым сердцем.

ДЕВА

Вас ждет успех в решениях на поприще чужих судеб. Споры при вас всегда будут решены в сторону вас и ваших близких. Воспользуйтесь моментом ради выгоды.

ВЕСЫ

Вы можете столкнуться с финансовыми проблемами. Соберитесь. Общаясь с коллегами вы сможете встретить понимание и вас поддержат в трудной ситуации и укажут верный выход.

СКОРПИОН

Манипуляция от близкого человека может серьезно выбить почву из под ваших ног. Не поддавайтесь на провокации. Думайте головой. Вы сможете справиться с этим испытанием и стать счастливым.

СТРЕЛЕЦ

Время в кругу семьи поможет вспомнить о давно ушедшем счастье. Но не приблизит к цели. Вас ждет победа, но принесет ли она вам счастье? Тут выбор только за вами.

КОЗЕРОГ

Решая возникшие проблемы, звезды советуют вам искать нестандартные подходы для их решений. Действуя вместе с командой единомышленников ,вы быстро добьетесь необходимых результатов.

ВОДОЛЕЙ

Вы рискуете остаться с носом, когда пытаетесь успеть помочь всем и каждому. Пора подумать о себе. Насладитесь своей жизнью и займитесь делами, которые для вас действительно важны.

РЫБЫ

В вашу жизнь скоро придут перемены. Готовьтесь к тому, что придется изменить сферу деятельности. Рискнув вы добьетесь успеха. Отбросьте страхи и живите с улыбкой.

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