В Удмуртии за сутки выявили 157 новых случаев COVID-19

534 человека выписали из больниц Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 157 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 7 детей до 14 лет и 53 человека старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализировали 7 жителей региона.

534 человека выписали из больниц. Они выздоровели.

162 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 17 - в тяжелом, из них 8 на ИВЛ.

Умерли 2 женщины. Им было 83 и 72 года.

Вакцинировались 705 366 жителей региона, 564 677 из них получили второй компонент. 250 574 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 221 625 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 213 826 человек выздоровели. 4 117 летальных случаев, из них 3 917 - с подтвержденным диагнозом.

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