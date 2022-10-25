В Удмуртии осудят иностранца за действия сексуального характера с несовершеннолетней

Мужчина затащил девочку в лесопосадку Фото: Амир Закиров

В Кизнерском районе Удмуртии осудят жителя иностранного государства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики его обвиняют за действия сексуального характера с несовершеннолетней.

В августе этого года мужчина затащил в лесопосадку несовершеннолетнюю девочку и совершил над ней сексуальное насилие.

После этого ребенку удалось убежать. Но во время побега она обронила телефон, который позднее подобрал обвиняемый.

Уголовное дело по статьям по статьям «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней» и «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину» направили в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Суд обязал администрацию Ижевска установить остановочный павильон на Союзной улице

Мужчину из Ижевска осудят за избиение родной матери

Дождь с мокрым снегом и пасмурная погода ожидаются в Ижевске 25 октября