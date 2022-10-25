Продолжая шахматные традиции: в Удмуртии прошел матч между командами Ижевска и Набережных Челнов

Матч юношеских команд Ижевска и Набережных Челнов состоялся в столице Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Матч юношеских команд Ижевска и Набережных Челнов состоялся в столице Удмуртии 22 октября. Мероприятие прошло в шахматной спортивной школе имени С.Ф. Ощепкова. Турнир продолжил добрую традицию, заложенную еще в 80-х годах прошлого века, когда шахматисты этих городов сыграли два матча («Устинов – Брежнев» и «Брежнев – Устинов»).

Идею возродить периодические товарищеские матчи между командами соседних регионов руководство шахматных школ обсуждало давно. Но возникали трудности технического характера, которые не позволяли провести столь масштабное мероприятие. И вот, преодолев все организационные сложности, турнир удалось провести.

В соревнованиях «Ижевск – Набережные Челны» приняло участие 60 игроков от 9 до 15 лет. По итогу матча сборные провели четыре партии. Победителем, как и 36 лет назад, стал Ижевск.

Кубок победителя остался в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Юные игроки поделились с журналистом «Комсомолки» эмоциями от игры.

«Несмотря на то, что я проиграла, было здорово. Мне попалась очень сильная соперница. С ней было интересно. В следующий раз я учту свои ошибки, и мы сыграем, когда она приедет к нам», – поделилась с журналистом Рената.

Соперница Ренаты Таисия тоже высоко оценила свою соперницу.

«Моя соперница сильная, но в ее технике есть недостатки. Мне было интересно просчитывать ходы, играя с ней. Я хотела бы съездить еще на подобные матчи, потому что это интересный опыт», – рассказала девочка.

Капитан сборной Ижевска Никита Калинин подчеркнул историческую важность прошедшего матча. По его мнению, он получил колоссальный опыт игры с сильным и опасным соперником.

Турнир в Ижевске стал не только поводом пообщаться между собой спортсменам из разных городов, но и своеобразной тренировкой перед Первенством Приволжского федерального округа.

«Это очень важный турнир, в результате которого происходит отбор на Первенство России. К тому же, для любого шахматиста всегда интересно сыграть с представителями другой команды, увидеть их подходы и тактики», – поделился Руслан Поняев.

Кроме того, в Набережных Челнах планируется провести ответный турнир. О дате и времени проведения пока не сообщается.

Шахматные традиции

Знаменитый матч «Устинов – Брежнев» прошел в феврале 1986 года. Этих названий теперь не встретишь на картах. Имя Устинов Ижевск носил с 1984 по 1987 год. А Набережные Челны были городом Брежневым с 1982 по 1988 год.

В матче 1986 года участвовало по 64 человека от каждой команды Фото: Сергей Грачёв

«Тогда по всему Советскому Союзу был объявлен конкурс на лучшую организацию матча. Я помню, что Устинов стал лучшим городом по организации товарищеских шахматных матчей», – рассказал в беседе тренер команды Ижевска Руслан Поняев.

Это было масштабное мероприятие, где друг против друга выступили команды по 64 человека в каждой. В числе участников тех лет были Максим Сорокин, Вадим Ахмадеев, Валерий Яндемиров, Александр Филипенко, Сергей Хлусевич и другие известные шахматисты.

«Я был тогда ребенком. И это были мои первые выездные соревнования. Помню, что тогда я сыграл вничью. А еще покоривший меня теплый прием, ощущение праздника и ижевский пруд», – поделился воспоминаниями о матче 1986 года вице-президент Федерации шахмат республики Татарстан Константин Деняпкин.

Константин Деняпкин – участник турнира 1986 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

И организаторы, и участники турнира надеются, что подобные товарищеские матчи станут доброй традицией не только для Удмуртии и Татарстана, но и для других соседних регионов. Ведь постоянный обмен опытом между игроками и выездные соревнования, по мнению тренеров, являются серьезным толчком к развитию любого шахматиста.

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