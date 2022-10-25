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Общество25 октября 2022 7:54

Двух подростков из Ижевска осудили за кражу пиццы

Каждого из них лишили свободы на полгода
Софья Кель
Мальчики украли три пиццы

Мальчики украли три пиццы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Удмуртии осудили за грабеж двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В мае этого года подростки украли у 12-летнего мальчика три пиццы и убежали.

Суд назначил каждому из них по 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком до 2 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

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