Двух подростков из Ижевска осудили за кражу пиццы

Мальчики украли три пиццы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Удмуртии осудили за грабеж двух подростков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В мае этого года подростки украли у 12-летнего мальчика три пиццы и убежали.

Суд назначил каждому из них по 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком до 2 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

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