Новую категорию освобожденных от мобилизации предложили ввести в Госдуме

На данный момент отсрочку предоставляют мужчинам с 3 и более детьми Фото: Мария Бакланова

Депутаты госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили освободить от мобилизации мужчин, у которых жена в настоящее время беременна третьим ребенком. Как сообщает RT, письмо отправили на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«В части предоставления отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении двух детей в возрасте до 16 лет и беременную жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель», – объясняется в обращении.

На данный момент от мобилизации освобождаются мужчины, которые имеют трех и более детей в возрасте до 16 лет и жену на не менее чем 22 неделе беременности.

Идею поддержала член комитета госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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