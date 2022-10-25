Гороскоп на 26 октября: Близнецам стоит попридержать свои эмоции, а Водолеям раскрыть темные секреты

Награда за труд будет ждать впереди Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска дал прогноз для всех знаков зодиака на ближайшие сутки.

ОВЕН

Жизнь стремительно начинает обороты. Преграды останутся далеко позади. Действуйте. В вас достаточно сил и энергии, чтобы суметь воплотить свои идеи.

ТЕЛЕЦ

Цените себя. Здоровое эго, ощущение собственной значимости, уважение к другим – одна из главных причин вашего лидерства. Проявите себя. Это повлияет на прогресс в вашей карьере.

БЛИЗНЕЦЫ

Преданность и желание защитить близких может превратиться в нездоровую одержимость. Придержите свои эмоции. Вам откроют свои чувства и ответят взаимностью.

РАК

Для того чтобы заслужить похвалу, нет причин притворяться кем-то другим. Задавайте вопросы, настройтесь на свою волну и делайте свое дело. Вас оценят по достоинству.

ЛЕВ

Жизнь не причинит вред своими переменами. Но придется научиться отстаивать свои интересы. Личные границы вам понадобятся ради сохранения внутреннего спокойствия.

ДЕВА

Путешествие, которое предстоит Девам, сыграет огромную роль в будущем. Совмещайте мечты и реальный. Задуманное свершится, если вам удастся правильно использовать опыт.

ВЕСЫ

Очень скоро в вашей семье произойдет важное событие, которое может серьезно встревожить вас. Но, борясь с ситуацией, ничего не удастся изменить. Плывите по течению. Время все расставит на места.

СКОРПИОН

Общая тайна приведет Скорпионов к любви. Но будьте осторожны. Счастье любит тишину. Наслаждайтесь его мгновениями.

СТРЕЛЕЦ

Нежные чувства с новой силой запоют в вашей душе. С ними даже в самые темные времена вы сможете достичь новых высот. Ваше доброе и открытое сердце согреет и подарит вдохновение другим.

КОЗЕРОГ

Оставайтесь в комфортной для себя обстановке. Проблемы можно отложить в долгий ящик. Сейчас важнее оставаться рядом с близкими. А удача и деньги приложатся.

ВОДОЛЕЙ

Вы не сможете вечно скрывать свои темные секреты от друзей. Пришла пора взглянуть правде в глаза. Вам необходимо сбросить тяготящий груз, чтобы идти дальше.

РЫБЫ

Не бойтесь брать ответственность и дополнительную работу на себя. Вы получите прилив сил и вдохновения. Финансы сами потекут к вам в руки.

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