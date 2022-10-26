Погода в Ижевске: без осадков и до +3

Ночью прошел снег Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы начнете этот день с более хорошим настроением, чем сегодняшняя погода. А подробнее о ней расскажет «Комсомолка».

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит +1…+3 градуса. Преимущественно без осадков, на небе переменная облачность. Ветер северный, 5–10 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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