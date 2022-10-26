2 человека умерли от COVID-19 за последние сутки в Удмуртии

Госпитализировали 26 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 17 детей до 14 лет и 36 человек старше 65. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализировали 26 жителей региона.

404 человека выписали из больниц. Они выздоровели.

138 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 17 - в тяжелом, из них 6 на ИВЛ.

Умерли 2 человека. Женщине было 83 года, а мужчине – 64.

Вакцинировались 705 564 жителей региона, 564 798 из них получили второй компонент. 252 552 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 221 761 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 214 230 человек выздоровели. 4 119 летальных случаев, из них 3 919 - с подтвержденным диагнозом.

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