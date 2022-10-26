Новые аппараты для проведения заместительной почечной терапии закупили в первую республиканскую клиническую больницу в Ижевске

Фото: Министерство здравоохранения Удмуртии

В первую республиканскую клиническую больницу закупили 12 новых аппаратов «искусственная почка» для проведения заместительной почечной терапии методом гемодиализа. Как сообщает пресс-служба минздрава по Удмуртии, один такой аппарат стоит 16,8 млн рублей.

«В новых аппаратах есть функция оценки качества гемодиализа в реальном времени, что позволяет нам определить эффективность и качество процедуры в режиме онлайн. Благодаря этому врач может своевременно скорректировать программу. Использование расширенного гемодиализа с специальным диализаторами позволяет удалять крупные и средние молекулы уремических токсинов с эффективностью, превосходящей обычный гемодиализ», – разъяснил завотделением гемодиализа 1 РКБ, главный внештатный специалист по гемодиализу минздрава Удмуртии Андрей Павлов.

Отметим, что более 550 жителей республики еженедельно нуждаются в постоянном проведении этой процедуры. И около 80 жителей Удмуртии находятся под наблюдением врачей после пересадки почки.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пострадавший при взрыве газа в Ижевске мужчина находится в крайне тяжелом состоянии

25 человек эвакуировали во время пожара на улице Воровского в Ижевске

Глава Удмуртии сообщил о выполнении в республике задач по частичной мобилизации