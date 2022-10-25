Видео выступлений и признания жюри: опубликован фильм о Вторых Международных детских инклюзивных играх

Фото предоставлены Организаторами вторых Международных детских инклюзивных творческих игр

Видео с выступлений, эмоции участников, признания жюри - в фильме мы собрали самые яркие моменты масштабного инклюзивного фестиваля, который состоялся в Удмуртии с 22 по 24 августа.

«Насколько мы с вами взрослые и дети готовы жить в условиях нового общества? Общества, в котором меняется его основное содержание, общество, в котором мы уже не можем игнорировать, что у нас есть люди с инвалидностью, что они где-то там. Мы им создаем особые условия, на их территории, помогаем реализовывать их потребности – желания, - рассказывает в фильме о ценностях Игр Наталья Крель, директор общественного объединения «Союз всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт».

«Такие игры для глухого ребенка – большой праздник. Это дебют. Выходя на сцену, перед публикой, чтобы чувствовал себя актером, человеком с большой буквы и личностью, на равных с людьми, которые слышат», - рассказал Владимир Бочаров, художественный руководитель Санкт-Петербургского театра глухих.

«‎Дорогие ребята, каждый из вас безумно талантливый, каждый из вас уже победитель, вы очень многое уже сделали», - пожелала Диана Гурцкая, певица, общественный деятель.

И это только часть добрых напутствий и признаний, которые вы увидите в фильме.

Напомним, что Игры объединили в Ижевске 2800 участников, около 1000 гостей удмуртской земли, 150 волонтеров, 100 членов жюри. Впервые в этом году Игры включили в календарь культурных мероприятий Министерства культуры России.