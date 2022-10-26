Александр Бречалов выбрал нового советника главы региона

Комлев вступает в должность на срок полномочий Александра Бречалова Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
13 октября на пост советника главы республики Александра Бречалова вступил бывший военный комиссар Удмуртии Александр Комлев. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте главы и правительства региона.
В должность советника он вступает на срок полномочий главы республики Александра Бречалова.
СПРАВКА
Родился в Кемерово 6 июля 1967 года. Окончил Кемеровское высшее военное училище связи и военную академию.
В 2000 году начал свою работу в Удмуртии.
С 2007 по 2020 год работал военным комиссаром республики.
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