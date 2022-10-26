Жители Удмуртии выбирают умных помощников в быту

Фото: МегаФон

С начала года жители Удмуртии стали активнее пользоваться умными устройствами. Рост трафика для управления такими гаджетами через интернет составил 15%, а количество sms-сообщений увеличилось на треть.

По данным МегаФона, наиболее востребованы в Удмуртии системы и модули для охраны дома, сигнализации в машине, выключателях, розетках, котлах отопления, а также на шлагбаумах или воротах. Жители региона ежемесячно отправляют на терминалы около 50 тысяч sms-команд. Этого хватит, чтобы скопировать и переслать в коротких сообщениях все тома романа «Война и мир».

«Умные помощники становятся новым трендом среди жителей Удмуртии, особенно в крупных городах, Ижевске, Воткинске и Сарапуле, а также в частных домах, где мобильная связь обеспечивает работу передающих-модулей. Устройства повышают уровень комфорта в квартирах и на дачах, обеспечивают безопасность жилья и транспорта, а также применяются для оптимизации энергопотребления», – комментирует Александр Соловьев, директор МегаФона в Удмуртии.

Наличие стабильной связи является важным условием работы умных систем в регионе. Развитие инфраструктуры МегаФона направлено, в том числе, и на обеспечение бесперебойного функционирования тысяч устройств для улучшения качества жизни абонентов. С начала года оператор запустил быстрый интернет еще для 25 тысяч жителей в пяти районах Удмуртии, а также в дачных поселках и любимых местах отдыха.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множестве устройств учета, особенно электроэнергии. Для этого в Удмуртии развивается стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до нескольких километров и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

По данным продаж в розничной сети МегаФона, в этом году в сегменте бытовых девайсов в Удмуртии чаще всего покупали умные лампы и интеллектуальные электрочайники. По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%.