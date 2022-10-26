Гороскоп на 27 октября: Весы будут бороться с недоброжелателями, Стрельцам придется решать вопрос с хламом, а Дев потянет далеко в тайгу

Звезды уже знают о тайне вашего завтрашнего дня Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска сделал прогноз для всех знаков зодиака на завтрашний день.

ОВЕН

Сегодня кто-то попросит вашей защиты или покровительства. Не факт, что попросит в открытую, возможно, просто даст понять. Обычно не стоит стоит лезть в чужие дела, но сегодня, если вы увидите, что кто-то нуждается в помощи, не проходите мимо. Один ваш поступок может изменить чью-то жизнь.

ТЕЛЕЦ

Вас ожидает приятное известие. Оно может повлечь за собой много хлопот, но все это вам будет только в радость. А еще сегодня не нужно стесняться проявлять эмоции. Не бойтесь произвести на окружающих «какое-то не то» впечатление, вас все поймут.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы очень утомлены, причем по большей части морально. Сместите свою активность в сторону физического труда и постарайтесь меньше общаться с неприятными людьми. У вас и предлог есть: вы очень заняты, переставляете мебель.

РАК

Вам нужно с осторожностью относиться к незнакомой или подозрительной еде. Не кидайтесь на угощения, доверяйте своему вкусу и чутью. Лучше приготовьте что-то вкусное и полезное сами, а про фастфуд сегодня вообще забудьте.

ЛЕВ

Настало время для серьезных перемен в жизни. Вам следует пересмотреть какие-то взгляды, изменить к чему-то подходы. Но как понять, что именно нужно менять? Где чувствуете наибольшее напряжение, там и меняйте, не ошибетесь.

ДЕВА

Вам захочется бросить все и уехать подальше. В тайгу, например. Но вспомните, с каким трудом это самое все, что вы хотите бросить, создавалось. Сколько вы сделали и сколько еще планировали сделать. Так ли уж нужно начинать сначала в какой-то там тайге?..

ВЕСЫ

Ваши недоброжелатели могут проявить себя, причем в самый неудобный момент. Но когда-то это все равно должно было произойти, поэтому не грустите и не злитесь. Спокойно продумайте тактику своих действий и давите врагов авторитетом.

СКОРПИОН

В своем окружении вы будете главным генератором идей. Вот только все ли они применимы на практике? Впрочем, если решение какой-то проблемы потребует мозгового штурма, вас определенно стоит пригласить.

СТРЕЛЕЦ

Вам пора научиться планировать расходы. И перестаньте покупать ненужные вещи. Если у вас стресс, найдите другие способы его преодоления, иначе ваша квартира рискует превратиться в кладовку, а вы сами запутаетесь, где что лежит, и будете спотыкаться по ночам о хлам.

КОЗЕРОГ

Наступает благоприятное время для домашнего ремонта и починки разных вещей. Не выбрасывайте то, что еще может пригодиться. Возможно, в вас проснется дизайнер, который дарит новую жизнь старым предметам.

ВОДОЛЕЙ

Вам очень хочется успеть везде, но вы, к сожалению, не всесильны. Решайте проблемы по мере их поступления и четко расставляйте приоритеты, а тех, кому «надо все и сразу» деликатно отправляйте в конец очереди. И ни в коем случае не взваливайте на себя чужие задачи – утонете.

РЫБЫ

Весь день у вас будет какая-то беготня и сумятица. Не исключено, что вы забыли о каком-то важном деле, а теперь в последний момент спохватитесь. Или кто-то вас чем-то незапланированно озадачит. Но вы все успеете, а вечером можно будет спокойно выдохнуть.

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