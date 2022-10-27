До +3 °С и переменную облачность обещают в Ижевске 27 октября

27 октября в Ижевске будет без осадков. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не обещают. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Температура воздуха +1…+3 °С. Ветер северный 6-11 м/с.

Ночью будет облачно и без осадков. Температура воздуха составит -3…-5 °С.

Хорошего вам дня!

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