Жителю Удмуртии вынесли приговор за угрозу убийством и хулиганство

Он держал в руках топор и угрожал женщине. Фото: архив

Суд вынес приговор жителю Ярского района Удмуртской республики. Его признали виновным в хулиганстве и угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Было установлено, что обвиняемый находился в общественном месте, где громко ругался нецензурной лексикой. Также он ударил деревянной битой двух мужчин.

Кроме того, мужчина избил руками и ногами свою сожительницу. Он держал в руках топор и угрожал ей убийством.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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