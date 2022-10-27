Из Удмуртии отправили 173 кг молочной продукции во Вьетнам

Молочную продукцию признали безопасной. Фото: архив
24 октября 2022 года из Удмуртии отправили 173 кг молочной продукции на выставку во Вьетнам. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по республике.
В выставке примут участие: ультрапастеризованное молоко, стерилизованные и ультрапастеризованные сливки, молочные ультрапастеризованные коктейли, ультрапастеризованный сывороточный напиток.
Данную продукцию проверили и признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Она соответствует требованиям Вьетнама.
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