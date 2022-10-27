Двух девушек из Ижевска осудят за продажу наркотиков через интернет-магазин

Девушки делали закладки Фото: Амир Закиров

В апреле этого года в Ижевске задержали двух молодых девушек, 1999 и 2001 годов рождения. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, они подозреваются в продаже синтетических наркотиков.

Девушки были закладчицами интернет-магазина. При обыске у них обнаружили более 371 грамм наркотиков. И затем из тайников достали еще 130 граммов тех же веществ.

Возбуждены уголовные дела за незаконную продажу наркотиков и отмывание денег. Девушкам грозит до 20 лет лишения свободы.

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