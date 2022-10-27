Продолжается обследование конструкций дома на улице Воровского в Ижевске

Жильцы смогли попасть в свои квартиры Фото: Мария Бакланова

Дом на улице Воровского в Ижевске, в котором 26 октября произошел взрыв газа, продолжают обследовать. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в «ВКонтакте».

В доме восстанавливают подачу газа и электричества. Жильцы смогли попасть в свои квартиры и забрать вещи первой необходимости. На данный момент в пункте временного размещения находятся 29 человек, в том числе 4 детей. Многие уехали к родственникам.

Ожидаются результаты экспертизы.

Напоминаем, что 26 октября, около 6 часов утра, на 9-м этаже дома № 156 на улице Воровского произошел пожар. Возгорание началось в результате взрыва газа. Эвакуировали 25 человек, в том числе 8 детей. Хозяин квартиры скончался в больнице тем же вечером, врачи боролись за его жизнь несколько часов.

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