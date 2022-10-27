В косилке трактора одного из жителей Удмуртии погиб его внук

Мальчик выпал из окна транспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Малая Пурга в Удмуртии осудили местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, он обвиняется в убийстве по неосторожности.

В августе этого года мужчина взял своего маленького внука в кабину трактора. Мальчик сидел рядом с открытым ветровым окном. Отметим, что в кабине не было сиденья для пассажира.

Через некоторое время мальчик выпал из окна и попал под косилку и прицеп трактора. После этого ребенок умер.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы.

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