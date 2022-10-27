Молоковоз врезался в стоящий на аварийной сигнализации грузовик

Водитель молоковоза получил травмы Фото: Госавтоинспекция МВД по Удмуртии

26 сентября недалеко от деревни Бобья-Уча в Удмуртии произошла дорожная авария. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции МВД по республике.

ДТП произошло на 113 километре дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» в Малопургинском районе. 22-летний водитель молоковоза «ГАЗ» не справился с управлением и врезался в грузовик «Мерседес», который в это время стоял на краю проезжей части. Отметим, что 54-летний водитель грузовика включил аварийную сигнализацию и выставил знак аварийной остановки. В это время он менял колесо.

В результате ДТП водитель молоковоза получил травмы.

Фото: Госавтоинспекция МВД по Удмуртии

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