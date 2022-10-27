Гороскоп на 28 октября: Львы отправятся в путешествие, у Скорпионов начнутся сложности в отношениях с партнером, а у Водолеев ничего не будет болеть

Все произойдет вовремя Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска подготовил прогноз для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Сегодня может быть не самый приятный день, но он все же пройдет благополучно, если вы будете осторожны и не станете торопиться.

ТЕЛЕЦ

Тельцы наконец-то почувствуют себя счастливыми. Отличный день, чтобы просто наслаждаться жизнью.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваш день окажется спокойным и размеренным. Вы будете просто заниматься своими рутинными делами, а еще наслаждаться покоем и отдыхом.

РАК

Сегодня произойдет какое-то важное событие, которое поможет вам обрести душевное равновесие. Все наладится.

ЛЕВ

Львам стоит развеяться и отправиться в небольшое путешествие. Возьмите с собой друзей.

ДЕВА

Не стоит сегодня пытаться выяснять отношения с любимыми – вы можете нажить себе много проблем. Вторая половинка не станет к вам прислушиваться: она просто не в настроении. Отложите серьезные разговоры до лучших времен.

ВЕСЫ

Весы проведут вечер на вечеринке с друзьями. Кутеж, сплетни и алкоголь – день закончится действительно весело.

СКОРПИОН

Не следует быть слишком настойчивым, добиваясь своих целей: можно что-то потерять. Возможны сложности в отношениях с партнером. Важно не забывать о том, что вторая половинка требует к себе достаточно большого внимания. Вас удивит ее непредсказуемость и неуправляемость.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы сегодня соберутся и сделают абсолютно все, что запланировали и даже больше. Так что в выходные получится расслабиться. Во второй половине дня вы получите хорошие новости.

КОЗЕРОГ

Козероги отправятся на увлекательную прогулку с друзьями. Вы сделаете для себя много неожиданных открытий и красивых фотографий.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня вы проснетесь с необыкновенной легкостью во всем теле. Ничего не будет болеть, все проблемы со здоровьем вас покинут – вы как будто заново родитесь.

РЫБЫ

Сегодня вы можете позволить себе быть собой. Это не только поднимет вам настроение, но и даст почувствовать себя хозяином положения.

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