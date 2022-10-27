Директриса одной из школ в Ижевске вымогала деньги у родителей первоклассников

На женщину пожаловались в прокуратуру
Фото: Амир Закиров
Директриса одной школ Первомайского района Ижевска принуждала родителей учеников делать пожертвования для школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
На горячую линию ведомства позвонили и сообщили о правонарушениях женщины. Директриса просила родителей первоклассников вносить на счет школы по 5 тысяч рублей в качестве благотворительного пожертвования.
«Кроме того, проверкой выявлены и другие нарушения образовательным учреждением законодательства о благотворительной деятельности», – отмечается в сообщении.
Прокурор района внес начальнику управления образования администрации Ижевска представление. Сейчас все нарушения устранены.
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