Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 октября 2022 13:34

Директриса одной из школ в Ижевске вымогала деньги у родителей первоклассников

Это называлось благотворительным пожертвованием
Софья Кель
На женщину пожаловались в прокуратуру

На женщину пожаловались в прокуратуру

Фото: Амир Закиров

Директриса одной школ Первомайского района Ижевска принуждала родителей учеников делать пожертвования для школы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

На горячую линию ведомства позвонили и сообщили о правонарушениях женщины. Директриса просила родителей первоклассников вносить на счет школы по 5 тысяч рублей в качестве благотворительного пожертвования.

«Кроме того, проверкой выявлены и другие нарушения образовательным учреждением законодательства о благотворительной деятельности», – отмечается в сообщении.

Прокурор района внес начальнику управления образования администрации Ижевска представление. Сейчас все нарушения устранены.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии получит право лично возглавлять правительство республики

В законы о продаже алкоголя в Удмуртии могут внести дополнительные ограничения

Пострадавшие при стрельбе в школе № 88 Ижевска дети сейчас находятся в лагере «Березовая роща»