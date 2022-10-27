Жителям пострадавшего при взрыве газа дома на улице Воровского в Ижевске разрешили вернуться в квартиры

За состоянием конструкций будут следить еще 1,5 месяца Фото: Мария Бакланова

В Ижевске завершилась экспертиза помещений дома № 156, на девятом этаже которого в среду, 26 октября, взорвался бытовой газ. Как сообщает в официальном телеграм-канале пресс-служба городской администрации со ссылкой на заключение Удмуртгражданпроекта, дальнейшая эксплуатация помещений в пострадавшем подъезде возможна, поэтому жители могут вернуться в квартиры.

Вместе с тем контроль за состоянием здания не прекратится: в районе девятого этажа поставят специальные маяки, по положению которых можно будет ежедневного отслеживать положение конструкций. Наблюдения продлятся 1,5 месяца.

Кроме того, начнется подготовка к ремонтным работам. В ближайшее время предстоит оформить проектно-сметную документацию на восстановление пострадавших конструкций, заниматься этим будет ТСЖ.

А собственники, имуществу которых был причинен ущерб, смогут обратиться за материальной помощью в муниципалитет.

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