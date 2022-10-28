До + 2 градусов и пасмурную погоду обещают синоптики в Ижевске 28 октября

Наступающие холода не должны быть поводом для грусти. Фото: архив редакции «КП» – Ижевск

Днем 28 октября в Ижевске будет пасмурно, столбик термометра днем поднимется до +2 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии. Без осадков. Ветер юго-западный, 3 м/с.

Вечером температура воздуха опуститься до - 3 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 757 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 76%, днем 70%, вечером 83%. Магнитное поле спокойное.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обманутые недобросовестными застройщиками жители Удмуртии получат выплаты из бюджета республики

Глава Удмуртии получит право лично возглавлять правительство республики

В законы о продаже алкоголя в Удмуртии могут внести дополнительные ограничения

Пострадавшие при стрельбе в школе № 88 Ижевска дети сейчас находятся в лагере «Березовая роща»