374,8 тонн молочной продукции отправили из Удмуртии в Узбекистан

Всего в Узбекистан с начала 2022 года из Удмуртии было отправлено 374,8 тонны Фото: архив редакции «КП» – Ижевск

За октябрь 2022 года из Удмуртии в Узбекистан было отправлено 206,3 тонны молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по республике.

За границу отправлены: стерилизованные и ультрапастеризованные сливки, ультрапастеризованное молоко, ультрапастеризованный сывороточный напиток и ультрапастеризованные молочные коктейли.

Все продукты были проверены и их безопасность подтверждена лабораторными испытаниями. Ее признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. И соответствующей требованиям страны-импортера.

Всего в Узбекистан с начала 2022 года из Удмуртии было отправлено 374,8 тонны молочной продукции.

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