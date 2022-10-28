Директор школы Ижевска привлечен к дисциплинарной ответственности за принудительные сборы средств

Он требовал в качестве пожертвований по 5 тысяч рублей с ребенка Фото: Мария Бакланова

Директора одной из Ижевских школ привлекли к дисциплинарной ответственности после обращения в прокуратуру одного из родителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Было установлено, что директор одной из школ Первомайского района принуждала родителей первоклассников сдавать в качестве благотворительного пожертвования по 5 тысяч рублей.

Помимо этого сообщается, что в ходе проверок школы прокуратура смогла выявить еще ряд нарушений, которые также были связанных с законодательством о благотворительной деятельности.

После прокурором было вынесено постановление начальнику Управления образования администрации Ижевска. Директор был привлечен к дисциплинарной ответственности.

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