В Удмуртии осудят владельца небезопасного батута за травмы 7-летней девочки

Фото: СУ СК России по Удмуртии в «ВКонтакте» @susk18

Индивидуального предпринимателя из удмуртского поселка Кез осудят за то, что оказываемые им услуги не соответствовали требованиям безопасности. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, на его батуте травмировался ребенок.

6 июля этого года мужчина установил батут на площади районного Дома культуры в поселке. 7-летняя девочка с разрешения бабушки решила попрыгать на аттракционе. Хозяин батута не следил за резвящимися детьми, что в результате привело к тяжелым травмам на теле девочки. Их она получила, скатываясь с горки батута.

Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением.

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