Их судьбы были связаны с Генеральским домом: жителей Ижевска приглашают на читку пьесы

Читка пьесы, фотограф А. Шкляев, архив Музея города Ижевска

Суббота, 5 ноября, для жителей города может стать закулисьем театра. Ижевчан приглашают на читку пьесы «Дом один» драматурга Валерия Шергина. Сюжет развивается вокруг реальных историй горожан, чьи судьбы тесно сплелись с Генеральским домом столицы Удмуртии в разные эпохи.

Первоначальный вариант читки был основан на режиссуре Сергея Морозова, теперь же пьеса получила второе дыхание от режиссера ЦСДР Павла Зорина.

Музей Ижевска предоставил отрывки из произведения, в которых описываются воспоминания семьи, жившей в Генеральском доме в конце 19 века:

«В большой и дружеской семье родились в Ижевске далеком, где на запруженном Иже завод ружейный был с поселком. Его размеры невелики. Все города были далеки! Кругом дремучие леса… Был транспорт только гужевой! Сообщенья резко замирали с холодной, снежною зимой!»

«Летом в Ижевск приходили и коробейники-купцы! (Все пешеходы-молодцы). По дворам они ходили с тяжелым грузом на спине, с аршином-посохом в руке!»

Чьи это истории, и как распорядилась судьба с жителями Генеральского дома – узнаете из пьесы «Дом один».

Когда: 5 ноября в 20:00

Где: Музей Ижевска (ул. Милиционная, 4)

Цена билета: 100 рублей

Организатор проекта – Музей города Ижевска. При поддержке Удмуртского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Музей занимается сохранением Дома командиров Ижевского оружейного и сталеделательного заводов, возведенных в 1857 году, который в дальнейшем получил название Генеральский дом.

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* Информация и фотографии предоставлены победителями конкурса социальных проектов «Обычный герой» – Удмуртским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.