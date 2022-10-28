В Ижевске насмерть сбили 87-летнюю пенсионерку

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

27 октября в Ижевске произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло напротив дома № 35 на улице Маяковского. 57-летний мужчина за рулем «Hyundai Tucson» сбил 87-летнюю женщину. Пешеход переходила дорогу в неположенном месте, в зоне видимости зебры.

Женщина скончалась в больнице от полученных травм. По факту ДТП назначена проверка.

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