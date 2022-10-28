Гороскоп на 29 октября: Львы должны выпустить свое страстное альтер эго, а Водолеям пора выйти из соцсетей, чтобы увидеть нечто прекрасное

«У каждого человека свои звезды. Одним — тем, кто странствует, они указывают путь. Для других это просто огоньки» Фото: Мария Бакланова

Чего ожидать от предстоящего дня и к чему стоит готовиться? Астролог из Ижевска подготовил прогноз для всех знаков.

ОВЕН

Ваш партнер считает минуты до вашей встречи. Уделите этому мгновению максимальное внимание. Эмоции, которые получите, будут еще долгое время греть вашу душу. На работе будьте усердны.

ТЕЛЕЦ

Вам будет не хватать усидчивости. Весь день будет желание посетить какое-либо мероприятие или же просто отдохнуть в веселой компании. Что ж, никто не вправе вас останавливать. Устройте для себя полноценный выходной.

БЛИЗНЕЦЫ

Отношения с родными станут натянутыми. Не стоит запускать конфликт до точки невозврата и упорно стоять на своем. Никто не скажет вам «спасибо» за вашу непреклонность. Обсудите проблемы и помиритесь с близкими.

РАК

Каждое ваше действие когда-либо отразится на вашем будущем. Поэтому, чтобы обеспечить себе счастье, придется отпустить все обиды. Будет неприятно и временами больно, но, уверяем, оно того стоит.

ЛЕВ

Страстная натура очень ждет момента, когда вы выпустите ее на свободу. Позвольте себе немного пофлиртовать с противоположным полом и отбросьте все сомнения, что о вас будут нелестно отзываться. Проживите этот день ярко и незабываемо.

ДЕВА

Говорят, все наши мысли материальны. Так, почему бы не подумать о деньгах? Звезды готовят для вас испытания, которые помогут вам в материальном плане. Так что не удивляйтесь, если в ближайшие дни ваша жизнь круто перевернется с ног на голову.

ВЕСЫ

Отдохнуть в свой выходной можно не только пролежав весь день в кровати, но и обратившись к любимому хобби, которое вы с давних времен откладывали. Продумайте досуг и не отвлекайтесь на мелкие бытовые проблемы. Они вам ни к чему.

СКОРПИОН

Повышенное давление, усталость или эмоциональное выгорание. Займитесь своим физическим и психологическим здоровьем. Это поможет по-новому взглянуть на жизнь и привнести в нее новые краски. Не бойтесь отказываться от лишней работы, перегруз явно выйдет вам боком.

СТРЕЛЕЦ

Ваша любовь и внимание бьют фонтаном, а вы не знаете, куда все это направить. Звезды рекомендуют сделать своими руками сувенирный подарок для друга или родного человека. Так вы сможете сотворить нечто прекрасное и наполнить это своими положительными эмоциями.

КОЗЕРОГ

Вы – заядлые трудоголики. Выдохните и вспомните про существование отпуска. Вам просто необходим отдых в любой форме. Запланируйте свои выходные. Это может быть поездка в другой город, поход в кинотеатр или же просто время с любимым человеком.

ВОДОЛЕЙ

За всемирной сетью Интернета и соцсетями прячется что-то необычное. Отложите гаджеты, даже если они необходимы для работы, оглянитесь вокруг и вспомните про существования окружающего вас мира. Сходите на улицу, прогуляйтесь и вдохните свежего воздуха.

РЫБЫ

Ваш дом просто кричит о помощи и просьбе расхламления. Пора разобрать все старые вещи и избавиться от них. Именно избавиться, а не придумать им новое назначение. Если же вам жаль выбрасывать ненужное – отдайте нуждающимся. Вы выполните и свою цель, и поможете людям.

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