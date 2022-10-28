Более 5 килограммов наркотиков нашли у группы наркодилеров в Удмуртии

В группе было 6 человек Фото: МВД Удмуртии

В Удмуртии поймали группу продавцов наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД республики, при обыске у них нашли более 5 килограммов «синтетики».

Участниками группы были 4 мужчин и 2 женщины – жители Удмуртии и Пермского края. Известно, что между собой они не были знакомы и общались лишь через неизвестного куратора. В течение нескольких месяцев наркодилеры занимались продажей наркотиков в Удмуртии, Татарстане, Пермском крае и на территории Свердловской и Кировской областей.

Уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере» в скором времени отправят в суд. Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.

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