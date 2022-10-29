Пасмурная погода и снег с дождем ожидаются в Ижевске 29 октября

В городе выпал первый снег
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается дождь со снегом и пасмурная погода, об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.
Температура воздуха днем составит 0...+1°С, ночью – +1°С. Ветер южный, скорость не выше 4,4 м/с.
Хорошего вам дня!
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