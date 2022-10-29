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НовостиОбщество29 октября 2022 5:14

Пасмурная погода и снег с дождем ожидаются в Ижевске 29 октября

Температура не поднимется выше +1°С
Софья Кель
В городе выпал первый снег

В городе выпал первый снег

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается дождь со снегом и пасмурная погода, об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра региона.

Температура воздуха днем составит 0...+1°С, ночью – +1°С. Ветер южный, скорость не выше 4,4 м/с.

Хорошего вам дня!

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