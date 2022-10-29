В Удмуртии за сутки выявили 230 новых случаев COVID-19

291 пациент выздоровел Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 34 ребенка до 14 лет и 62 жителя региона старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализировали 30 человек.

291 пациент выздоровел. Их выписали.

104 человека в ковид-стационарах находятся в состоянии средней тяжести, 15 - в тяжелом, из них 3 на ИВЛ.

Умерли 2 человека. Женщине было 80 лет, а мужчине – 89.

Вакцинировались 705 905 жителей региона, 565 003 из них получили второй компонент. 255 575 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 222 370 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 215 076 человек выздоровели. 4 125 летальных случаев, из них 3 925 - с подтвержденным диагнозом.

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