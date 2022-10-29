Как бороться с осенней хандрой

Чаще всего усталость связана с изменениями в образе жизни
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
У многих людей в осенний период особенно обостряются хандра и усталость. Врач общей практики и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина в своей беседе с RT рассказала как бороться с таким состоянием.
Базовыми мерами борьбы с усталостью являются разнообразное питание, хороший режим сна и витамины. В большинстве случаев усталость связана с изменениями в образе жизни людей. Летний сезон фруктов, ягод и овощей подошел к концу. Осенью людям хочется есть более жирную и калорийную пищу.
«Такие изменения в питании приводят к тому, что организм недополучает важные для здоровья витамины и минералы. Чтобы улучшить самочувствие, необходимо наладить рацион и проверить уровни витаминов в крови для восполнения возможного дефицита. Принимать витамины самостоятельно, без предварительной диагностики не рекомендуется, так как их избыток может навредить организму», – отметила Горина.
Также простым, но в то же время крайне значимым методом борьбы с усталостью является правильный режим сна.
Но, если это не помогает, усталость может быть признаком нарушений эндокринной системы, депрессивных расстройств, анемии и даже самостоятельным заболеванием. В таком случае стоит обратиться к врачу, чтобы найти «поломку» в организме и исправить её.
Врач также отметила, что хандра может быть вовсе не сезонными изменениями в настроении, а признаком изнуряющего заболевания – синдрома хронической усталости.
«Причины синдрома хронической усталости пока неизвестны, строятся различные предположения, проводятся исследования. У большинства пациентов с этим синдромом выявляют антитела к вирусам герпеса, нарушения клеточного иммунитета», – заключила Горина.
Такое заболевание также может быть семейными и передаваться генетически от родителей к детям.
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