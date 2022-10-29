Гороскоп на 30 октября: Весам стоит четко сформулировать свои желания, а скорпионам задуматься о своей жизни

Звезды уже знают как пройдет ваш завтрашний день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на следующий день.

ОВЕН

Идеальный день, чтобы заняться здоровьем. Лучше не бросаться в приключения с головой, даже если реальность не удовлетворяет ваших потребностей. Звезды рекомендуют вам стабильно накапливать достижения.

ТЕЛЕЦ

День обещает быть напряженным. Не упускайте важные моменты с самого утра. Разберитесь с трудными делами, не стоит откладывать их в долгий ящик. Может появиться много помощников.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждут неожиданные деловые предложения. Будьте уверены в своём решении и не стесняйтесь. Все начинания принесут свои плоды. Посетите место, где можно увидеть красивый ночной вид.

РАК

Сегодня все взгляды будут прикованы к вам. Не стесняйтесь использовать это для ваших целей – вам за это ничего не будет! Изучите метод убеждения.

ЛЕВ

Вам удастся получить то, что вы давно искали. Фортуна будет на вашей стороне. Рекомендуется заняться самообучением, посетите какой-нибудь семинар или посмотрите документальный фильм.

ДЕВА

Сегодня звезды обещают большую удачу в любовных делах. Сосредоточьтесь на внимании человека, который вам нравится. Активно взаимодействуйте с людьми из интернета. Вы сможете получить необходимую информацию.

ВЕСЫ

Сегодня вы можете быть слишком внимательным к мелочам, хотя все лежит на своих местах. Будьте конкретнее в своих высказываниях и просьбах. Может возникнуть много недопониманий с окружающими.

СКОРПИОН

Подумайте, двигаетесь ли вы в правильном направлении. Действительно ли то, чем вы занимаетесь, является делом всей вашей жизни? Порой минута рефлексии может принести намного больше пользы, чем час «галопа» по дороге к успеху.

СТРЕЛЕЦ

Проведите этот день в одиночестве. Не стоит вмешиваться в дела других людей. Просто двигайтесь вперед и тогда удача точно будет на вашей стороне.

КОЗЕРОГ

Есть большая вероятность неудач. Не полагайтесь только на чувства. Будьте внимательны и действуйте обдуманно. Не стоит доверять словам, так называемых, профессионалов.

ВОДОЛЕЙ

Посмотрите правде в глаза. Окружающий мир имеет свойство очень сильно меняться. Хватит стоять на месте! Бросьте вызов своим страхам и тогда перед вами откроется мир новых возможностей.

РЫБЫ

Займитесь здоровьем. Утро хорошо подходит для консультаций с врачом. Скорее всего никаких серьезных заболеваний у вас нет, но регулярные проверки никогда не повредят. Вечер обещает быть спокойным и расслабляющим.

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