Дождь с мокрым снегом и сильный ветер прогнозируют в Ижевске 30 октября

В Ижевске будет дождливо
Фото: Амир Закиров
Доброе утро! Сегодня, 30 октября днем температура воздуха составит всего +1…+3 °С.
Синоптики Удмуртского гидрометцентра обещают облачную погоду, дожди, местами с мокрым снегом.
Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 734 мм рт. ст, магнитное поле неустойчиое, УФ-индекс низкий.
Желаем вам отличного дня!
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