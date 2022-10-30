Дождь с мокрым снегом и сильный ветер прогнозируют в Ижевске 30 октября

В Ижевске будет дождливо Фото: Амир Закиров

Доброе утро! Сегодня, 30 октября днем температура воздуха составит всего +1…+3 °С.

Синоптики Удмуртского гидрометцентра обещают облачную погоду, дожди, местами с мокрым снегом.

Южный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 734 мм рт. ст, магнитное поле неустойчиое, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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