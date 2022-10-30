Футбольных болельщиков просят не нарушать порядок в Ижевске

Матч пройдет 30 октября в 14:00 в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

30 октября в 14:00 в Ижевске на стадионе «Зенит» пройдет матч первенства России по футболу команд второго дивизиона между командами «Зенит-Ижевск» и «Оренбург-2».

Министерство внутренних дел по Удмуртии просит болельщиков соблюдать общественный порядок и не допускать правонарушений.

«Воздержитесь от нецензурной брани, оскорбительных высказываний, в том числе экстремистского характера, в отношении игроков, судей, тренеров, болельщиков. Не допускайте порчи имущества, использования пиротехнических изделий, распития спиртных напитков и пива», - подчеркнули в ведомстве.

Ко всем, кто нарушит порядок, применят меры административного воздействия. Так, за нарушение правил поведения зрителей предусмотрен штраф в размере от трех до десяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 160 часов.

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