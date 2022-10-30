Партию дополнительного снаряжения получили мобилизованные Удмуртии

Мобилизованные Удмуртии получили очередную партию дополнительного снаряжения. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в своих соцсетях.

Бойцам отправили рюкзаки, балаклавы, теплые спальники и сапоги, коврики, медикаменты, телефоны, технику для оргработы.

Наши мобилизованные ребята проходят переподготовку в Саратовской области на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения.

Сейчас у мужчин началась тактическая и огневая подготовка. Они выходят в поле и занимаются боевым слаживанием. Кроме этого, учатся управлять беспилотниками.

Как отметил представитель военно-учебного центра, с Удмуртии ребята дружные, атмосфера среди них хорошая.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двух пострадавших при стрельбе в школе № 88 в Ижевске выписали из московских клиник

Незрячая девочка из Ижевска спела дуэтом с Родионом Газмановым

Компактная аптечка, запасной телефон и консервы: список необходимых вещей, которые жителям Ижевска стоит взять с собой в поход или при эвакуации