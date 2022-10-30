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НовостиОбщество30 октября 2022 9:36

Партию дополнительного снаряжения получили мобилизованные Удмуртии

Об этом сообщил глава республики
Инга Коган
Партию дополнительного снаряжения получили мобилизованные Удмуртии

Партию дополнительного снаряжения получили мобилизованные Удмуртии

Мобилизованные Удмуртии получили очередную партию дополнительного снаряжения. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в своих соцсетях.

Бойцам отправили рюкзаки, балаклавы, теплые спальники и сапоги, коврики, медикаменты, телефоны, технику для оргработы.

Наши мобилизованные ребята проходят переподготовку в Саратовской области на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения.

Сейчас у мужчин началась тактическая и огневая подготовка. Они выходят в поле и занимаются боевым слаживанием. Кроме этого, учатся управлять беспилотниками.

Как отметил представитель военно-учебного центра, с Удмуртии ребята дружные, атмосфера среди них хорошая.

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