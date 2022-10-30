Гороскоп на 31 октября: Дев ждут скандалы и интриги, а Тельцов – встреча с мечтой

Гороскоп для ижевчан Фото: Мария Бакланова

Овен

Самые важные дела сделайте в первую половину дня. Следите за своими словами, не стоит говорить все, что вы думаете. Во второй половине дня позвольте сделать себе подарок, о котором вы мечтали.

Телец

Вам предстоит сделать важный выбор. Рассчитывайте на свою интуицию и не торопитесь с окончательным принятием решения. В конце дня забудьте обо всем и окунитесь в пучину страсти.

Близнецы

На работе не начинайте ничего нового – займитесь рутинными делами. Хороший день для встреч с друзьями в новом для всех вас месте. Одиноким Близнецам стоит быть внимательными, возможно именно этим вечером вы встретите свою мечту.

Рак

Задумайтесь о своих ошибках, попытайтесь хотя бы начать их исправлять. Действуйте смело и решительно – велика вероятность того, что вы можете отступить от своих планов.

Лев

Львов ждут внезапности и неожиданные происшествия. Люди, встретившиеся в этот день впервые, смогут стать вашими надежными друзьями. Только если вы впустите их в свою жизнь.

Дева

Ошибки, допущенные утром, скажутся на Девах уже вечером. Поэтому попытайтесь быть как можно внимательнее. Скандалы и интриги будут сопровождать Дев целый день.

Весы

В этот день Весы узнают что-то интересное, но скрытое от других. Подумайте несколько раз прежде чем афишировать это окружающим. Во второй половине дня уделите особое внимание семье и близким вам людям.

Скорпион

Скорпионам стоит начать копить на мечту – сейчас самое удачное время для этого. Будьте сдержаннее, иначе можно нарваться на крупную ссору. Оценивайте свои возможности адекватно и не берите на себя чужие обязательства.

Стрелец

Уделите внимание своему здоровью и общению с близкими людьми. На работе не сразу заключайте крупные контракты и подписывайте важные бумаги, сначала просчитайте все до мелочей. Но не пытайтесь сделать все и сразу.

Козерог

Козероги, расслабляйтесь и не планируйте что-то наперед. Во второй половине дня можно получить неприятное известие: постарайтесь сохранить спокойствие, хотя бы внешне.

Водолей

Первая половина дня будет неудачной в плане взаимоотношений. Знакомства принесут только разочарование. Отпустите желание все контролировать и поддайтесь воле случая. Пусть все идет так, как нужно судьбе.

Рыбы

Задумайтесь о том, что вы не успели сделать – сейчас самое время начать воплощать ваши планы в жизнь. Но не надейтесь на быстрые результаты, они появятся в скором времени. Проявляйте фантазию и используйте все свое обаяние.

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