Жители микрорайона «Столичный» в Ижевске остались без света

Нет света в части домов в Ижевске Фото: Архив КП

Около 19 часов 30 октября часть жителей Ижевска остались без света. Отключение электричества произошло в микрорайоне «Столичный» и в домах по Воткинскому шоссе.

Это связано с аварией на сетях электроснабжения, сообщается в группе «ВКонтакте» управляющей компании ЖКУ № 813

«В части домов есть электричество, в других домах отсутствует в части подъездов. Ликвидацией аварии занимаются ПАО «РОССЕТИ», - уточняется в сообщении.

Срок устранения – до 4 часов. За это время возможны перебои в подаче отопления, горячей и холодной воды.

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