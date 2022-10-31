Погода в Ижевске: мокрый снег с дождем и до +5

Ожидается мокрый снег с дождем
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы бодро встретите последний день октября. А «Комсомолка» расскажет, что ждет нас за окном.
По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит +3…+5 градусов. Ожидаются продолжительные осадки: мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 6–11 м/с.
О погоде в ноябре мы рассказывали здесь.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года: Водолеи столкнутся с мистикой, а Раки – со сложным выбором
От харчо до фо бо: 8 мест, где можно попробовать горячие супы в Ижевске
Незрячая девочка из Ижевска спела дуэтом с Родионом Газмановым