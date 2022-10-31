Погода в Ижевске: мокрый снег с дождем и до +5

Ожидается мокрый снег с дождем Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы бодро встретите последний день октября. А «Комсомолка» расскажет, что ждет нас за окном.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит +3…+5 градусов. Ожидаются продолжительные осадки: мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 6–11 м/с.

О погоде в ноябре мы рассказывали здесь.

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