59-летнего жителя Можгинского района Удмуртии осудили за убийство односельчанина

Мужчина нанес телесные повреждения знакомому Фото: Амир Закиров

9 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил житель Можгинского района за убийство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

22 мая 2022 года осужденный выпивал со своим знакомым. Они разругались, и 59-летний мужчина нанес телесные повреждения собутыльнику. Тот вскоре скончался.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В итоге суд приговорил мужчину к лишению свободы на девять лет.

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