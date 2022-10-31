За последнюю неделю 46 жителей Удмуртии пострадали в ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
С 24 по 30 октября на дорогах Удмуртии произошло 36 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по республике.
В этих авариях 46 человек получили травмы, в том числе 5 детей. Один человек скончался.
В целом за указанную неделю сотрудники Госавтоинспекции выявили 3 109 нарушений правил дорожного движения.
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