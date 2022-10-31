Байкера из Удмуртии отправили в колонию за пьяную езду

Гособвинитель не согласился с приговором суда первой инстанции Фото: Ильяс Бекмансуров

В удмуртском поселке Балезино суд изменил приговор местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, он обвинялся в повторной езде на мотоцикле в пьяном виде.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к году ограничения свободы и лишению права управлять транспортными средствами на 2 года и 5 месяцев. Однако, гособвинитель посчитал назначенное наказание чрезмерно мягким. Он объяснил это тем, что ранее мужчина уже получил наказание за аналогичное преступление, но оно не было связано с лишением свободы и это не оказало никакого воздействия на водителя. Суд рассмотрел апелляцию и согласился с этим мнением.

Нерадивого водителя отправили в колонию на полгода.

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