Гороскоп на 1 ноября: у Козерогов смелые эксперименты, у Стрельцов – репутация на волоске

Все произойдет вовремя Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на следующий день.

Овен

Будьте собранными, делайте только то, что нужно именно сейчас. Расставляйте приоритеты. Не тратьте время на бессмысленный шопинг. Обратите внимание на свое здоровье, задумайтесь о физической активности. Постарайтесь быть как можно ближе к вашей семье.

Телец

Настроиться на хороший лад поможет активное начало дня – зарядка, контрастный душ и плотный завтрак. Все – вы великолепны! Дела на работе будут радовать не только вас, но и ваше начальство. В семье – стабильно, комфортно, уютно. Одинокие Тельцы в ближайшее время познакомятся с человеком, который станет если не половинкой, то хорошим другом точно.

Близнецы

Ленивый день – все будет валиться из рук. Просто примите это как должное, не стоит нагружать себя в такое время. Поверьте, лучше один день дать себе расслабиться, чем уйти на больничный на две недели. Откажитесь от шопинга, даже от онлайн – покупки окажутся бесполезными.

Рак

Хороший день для планирования и сведения счетов. Позаботьтесь также о порядке на рабочем месте, в документах. И про дом не забудьте. Пересильте свою гордость и позвоните, наконец, тем, кто давно ждет вашего звонка.

Лев

Ваши жизненные силы на нуле. Обнимашки, тихие уютные вечера с книгой в руках, медитации или любимое творчество – вот то, что сейчас вам крайне необходимо. Постарайтесь минимизировать контакты с людьми, снизьте уровень рабочей нагрузки.

Дева

Звезды рекомендуют срочно сменить обстановку, начать что-то новое и совершенно необычное для Дев. Но новые знакомства станут лишь пустой тратой сил и времени. Семейным Девам не стоит доказывать что-то своей половинке.

Весы

Опасный день в плане отношений с финансами. Не стоит брать кредиты, заключать сделки, покупать недвижимость и крупные вещи. Так скорректируйте вашу деловую активность, чтобы больше времени проводить дома, с семьей.

Скорпион

Напряженный день. Скорпионам лучше держать себя в руках и сохранять спокойствие. На работе займитесь рутинными делами и как можно меньше контактируйте с другими людьми. Вечером восстановить жизненные силы и успокоиться поможет массаж и теплая ванна.

Стрелец

Романтический настрой Стрельцов может выйти из-под контроля. Не стоит переходит рамки дозволенного – это не очень хорошо скажется на репутации. На работе не стоит браться за новый проект, лучше завершить долго тянущиеся дела.

Козерог

Все деловые предложения в этот день станут весьма удачными. На работе и в любви Козерогов ждет творческий подъем: смелые эксперименты – это то, что сейчас необходимо! Доверяйте своей интуиции и внимательно отслеживайте все знаки на вашем пути.

Водолей

Не делайте все дела одновременно, распределите их по важности. А если что-то не успели, не расстраивайтесь – ведь через день ваша активность возрастет. О своих успехах лучше умолчать. Впрочем, как и о неудачах. Вечер лучше провести в спокойном семейном кругу.

Рыбы

Главное знать, что люди рядом с вами – ваша главная поддержка. Доверяйте им и прислушивайтесь к их советам. Трудные вопросы поможет решить взгляд с другой стороны, под другим углом. Не стоит торопиться с принятием важных решений.

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