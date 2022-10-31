Две мягкие игрушки вынес вор из дома жительницы Удмуртии

Украденные игрушки мужчина подарил знакомой Фото: МВД Удмуртии

В Удмуртском поселке Балезино обокрали квартиру одной из местных жительниц. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

46-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что ночью неизвестный выбил входную дверь в ее доме, а затем украл телевизор и две мягкие игрушки. Ущерб составил 15 с половиной тысяч рублей.

Похитителем оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Мужчина рассказал, что телевизор он продал, а игрушки подарил знакомой.

Все украденные вещи изъяли. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

С 1 ноября в Ижевске на улице Ленина приостановят движения трамваев маршрутов 5 и 10

Мужчина сбил двух девочек на пешеходном переходе в Глазове

Пьяный водитель в Ижевске выехал на встречку и врезался в запорожец