До + 2 градусов и пасмурную погоду обещают синоптики в Ижевске 1 ноября

Традиционный прогноз погоды от «Комсомолки» Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают пасмурную погоду с небольшими прояснениями утром. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Температура воздуха -1…+2 °С. Ветер в основном северный 4,3-5,8 м/с.

Ночью ожидается снег с дождем. Температура воздуха составит +1…+2 °С. Скорость северного ветра составит 6,6 м/с.

Хорошего вам дня!

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