Более 4,6 тыс. граждан Удмуртии с начала действия нового порядка установления инвалидности прошли МСЭ заочно (без личного участия)

Новым порядком установления инвалидности воспользовались около 5,3 тыс. граждан, из них 88,1% прошли экспертизу без личного присутствия в бюро МСЭ. Все сведения лечебное учреждение передает напрямую в бюро медико-социальной экспертизы. По новому порядку гражданин сам вправе выбрать — лично посетить бюро или получить результаты заочно.

Для проведения медико-социальной экспертизы гражданину необходимо обратиться в поликлинику для прохождения диагностики состояния здоровья и оформления направления на МСЭ. В поликлинике гражданин определяет удобную форму проведения экспертизы и способ получения информации об этапах процедуры и результатов экспертизы. Поликлиника самостоятельно передает направление на медико-социальную экспертизу в учреждение МСЭ и уведомляет об этом гражданина. Учреждение МСЭ регистрирует направление, уведомляет гражданина о получении направления и начинает проведение медико-социальной экспертизы.

Бюро МСЭ проводит экспертизу очно или заочно. При очном формате пройти экспертизу можно лично в бюро либо по месту нахождения. При заочном формате экспертиза проводится на основании документов, которые медицинское учреждение передаст в бюро МСЭ. По итогам медико-социальной экспертизы гражданин получает результаты проведения экспертизы на бумажном носителе (по выбору гражданина направляются по почте или выдается в бюро МСЭ), дополнительно сведения поступают в личный кабинет на портале Госуслуг).

По всем вопросам медико-социальной экспертизы можно обратиться по телефону Единого контакт-центра в социальной сфере: 8-800-6-000-000.

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